Рудик (Рудик) Елена Евгеньевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.07.1906
Дата смерти02.02.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1906
Отец: Рудик Евгений Максимович
Мать: Рудик Акилина Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.02.1907
Черниговская губерния, Российская империя