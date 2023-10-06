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Рудик Дмитрий Евгеньевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.09.1904

Дата смерти

08.12.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1904

Отец: Рудик Евгений Максимович

Мать: Рудик Акилина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
08.12.1907
Черниговская губерния, Российская империя
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