Рудик Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.09.1904
Дата смерти08.12.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1904
Отец: Рудик Евгений Максимович
Мать: Рудик Акилина Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
08.12.1907
Черниговская губерния, Российская империя