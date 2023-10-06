Рудик (Рудик) Иулитта Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Рудик) Иулитта Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.07.1843

Дата смерти

10.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1843

Отец: Рудик Иван Спиридонович

Мать: Рудик Макрина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1861

Муж: Рудик Максим Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1867

Сын: Рудик Василий Максимович

Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1868

Сын: Рудик Илья Максимович

Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1870

Дочь: Винник София Максимовна

Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1872

Дочь: Рудик Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1875

Сын: Рудик Евгений Максимович

Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1877

Сын: Рудик Леонтий Максимович

Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1880

Сын: Рудик Александр Максимович

Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1883

Сын: Рудик Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.12.1902
Черниговская губерния, Российская империя
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