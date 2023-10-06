Рудик (Рудик) Иулитта Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.07.1843
Дата смерти10.12.1902
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1843
Отец: Рудик Иван Спиридонович
Мать: Рудик Макрина Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1861
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1867
Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1868
Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1870
Дочь: Винник София Максимовна
Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1872
Дочь: Рудик Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1875
Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1877
Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1880
Сын: Рудик Александр Максимович
Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1883
Отец ребёнка: Рудик Максим Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.12.1902
Черниговская губерния, Российская империя