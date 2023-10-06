Рудик Илья Максимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.07.1868
Дата смерти14.09.1869
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1868
Отец: Рудик Максим Григорьевич
Мать: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.09.1869
Черниговская губерния, Российская империя