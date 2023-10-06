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Рудик Илья Максимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.07.1868

Дата смерти

14.09.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1868

Отец: Рудик Максим Григорьевич

Мать: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.09.1869
Черниговская губерния, Российская империя
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