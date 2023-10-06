Рудик (Рудик) Матрона Максимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.10.1872
Дата смерти30.06.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1872
Отец: Рудик Максим Григорьевич
Мать: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1873
Черниговская губерния, Российская империя