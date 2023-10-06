Рудик (Рудик) Матрона Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Рудик) Матрона Максимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.10.1872

Дата смерти

30.06.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1872

Отец: Рудик Максим Григорьевич

Мать: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1873
Черниговская губерния, Российская империя
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