Рудик Василий Максимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.03.1867
Дата смерти10.08.1867
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1867
Отец: Рудик Максим Григорьевич
Мать: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.08.1867
Черниговская губерния, Российская империя