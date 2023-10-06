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Рудик Василий Максимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.03.1867

Дата смерти

10.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1867

Отец: Рудик Максим Григорьевич

Мать: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.08.1867
Черниговская губерния, Российская империя
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