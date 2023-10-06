Рудик Александр Максимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1880
Отец: Рудик Максим Григорьевич
Мать: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.05.1909
Жена: Рудик Марина Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1910
Дочь: Рудик Мария Александровна
Мать ребёнка: Рудик Марина Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1912
Мать ребёнка: Рудик Марина Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1913
Дочь: Рудик Параскева Александровна
Мать ребёнка: Рудик Марина Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно