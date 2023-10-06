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Рудик Александр Максимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1880

Отец: Рудик Максим Григорьевич

Мать: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.05.1909

Жена: Рудик Марина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1910

Дочь: Рудик Мария Александровна

Мать ребёнка: Рудик Марина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Рудик Иван Александрович

Мать ребёнка: Рудик Марина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1913

Дочь: Рудик Параскева Александровна

Мать ребёнка: Рудик Марина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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