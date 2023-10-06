Рудик (Рудик) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Рудик) Мария Александровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.06.1910

Дата смерти

30.12.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1910

Отец: Рудик Александр Максимович

Мать: Рудик Марина Семеновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.12.1911
Черниговская губерния, Российская империя
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