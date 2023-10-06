Рудик (Рудик) Мария Александровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.06.1910
Дата смерти30.12.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1910
Отец: Рудик Александр Максимович
Мать: Рудик Марина Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.12.1911
Черниговская губерния, Российская империя