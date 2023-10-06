Рудик (Игнатенко) Марина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.05.1909
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1910
Дочь: Рудик Мария Александровна
Отец ребёнка: Рудик Александр Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1912
Отец ребёнка: Рудик Александр Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1913
Дочь: Рудик Параскева Александровна
Отец ребёнка: Рудик Александр Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно