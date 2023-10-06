Рудик (Игнатенко) Марина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Игнатенко) Марина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1909

Муж: Рудик Александр Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1910

Дочь: Рудик Мария Александровна

Отец ребёнка: Рудик Александр Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Рудик Иван Александрович

Отец ребёнка: Рудик Александр Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1913

Дочь: Рудик Параскева Александровна

Отец ребёнка: Рудик Александр Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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