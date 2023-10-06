Рудик (Рудик) Параскева Александровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.10.1913
Дата смерти26.07.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1913
Отец: Рудик Александр Максимович
Мать: Рудик Марина Семеновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.07.1914
Черниговская губерния, Российская империя