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Рудик Леонтий Максимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1877

Отец: Рудик Максим Григорьевич

Мать: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Рудик Евдокия Калли́никовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1900

Сын: Рудик Дионисий Леонтьевич

Мать ребёнка: Рудик Евдокия Калли́никовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Рудик Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Рудик Евдокия Калли́никовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Параскева Леонтьевна

Мать ребёнка: Рудик Евдокия Калли́никовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1906

Дочь: Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Рудик Евдокия Калли́никовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1908

Дочь: Рудик Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Рудик Евдокия Калли́никовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Рудик Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Рудик Евдокия Калли́никовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Рудик Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Рудик Евдокия Калли́никовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1916

Дочь: София Леонтьевна

Мать ребёнка: Рудик Евдокия Калли́никовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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