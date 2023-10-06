Рудик (Поливка) Евдокия Калли́никовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1874
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1900
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1900
Сын: Рудик Дионисий Леонтьевич
Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1902
Сын: Рудик Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1903
Дочь: Параскева Леонтьевна
Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1906
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1908
Дочь: Рудик Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1912
Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1913
Дочь: Рудик Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1916
Дочь: София Леонтьевна
Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно