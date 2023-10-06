Рудик (Поливка) Евдокия Калли́никовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Поливка) Евдокия Калли́никовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1874

Отец: Поливка Каллиник Яковлевич

Мать: Поливка Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Рудик Леонтий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1900

Сын: Рудик Дионисий Леонтьевич

Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Рудик Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Параскева Леонтьевна

Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.05.1906

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1908

Дочь: Рудик Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Рудик Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Рудик Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.09.1916

Дочь: София Леонтьевна

Отец ребёнка: Рудик Леонтий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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