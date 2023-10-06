Винник (Рудик) София Максимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1870
Отец: Рудик Максим Григорьевич
Мать: Рудик Иулитта Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1895
Дочь: Ульянченко Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Винник Прокофий Афанасьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1898
Дочь: Татьяна Прокофьевна
Отец ребёнка: Винник Прокофий Афанасьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1905
Сын: Винник Григорий Прокофьевич
Отец ребёнка: Винник Прокофий Афанасьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно