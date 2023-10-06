Винник (Рудик) София Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник (Рудик) София Максимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1870

Отец: Рудик Максим Григорьевич

Мать: Рудик Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Винник Прокофий Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1895

Дочь: Ульянченко Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Винник Прокофий Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1898

Дочь: Татьяна Прокофьевна

Отец ребёнка: Винник Прокофий Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Винник Григорий Прокофьевич

Отец ребёнка: Винник Прокофий Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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