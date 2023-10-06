Винник Прокофий Афанасьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1873
Отец: Винник Афанасий Диомидович
Мать: Винник Елена Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1892
Жена: Винник София Максимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1895
Дочь: Ульянченко Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Винник София Максимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1898
Дочь: Татьяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Винник София Максимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1905
Сын: Винник Григорий Прокофьевич
Мать ребёнка: Винник София Максимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно