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Винник Прокофий Афанасьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1873

Отец: Винник Афанасий Диомидович

Мать: Винник Елена Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1892

Жена: Винник София Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1895

Дочь: Ульянченко Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Винник София Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1898

Дочь: Татьяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Винник София Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Винник Григорий Прокофьевич

Мать ребёнка: Винник София Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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