Ульянченко (Винник) Анна Прокофьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1895
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.05.1914
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1916
Сын: Ульянченко Алексей Федорович
Отец ребёнка: Ульянченко Федор Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно