Ульянченко (Винник) Анна Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянченко (Винник) Анна Прокофьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1895

Отец: Винник Прокофий Афанасьевич

Мать: Винник София Максимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.05.1914

Муж: Ульянченко Федор Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1916

Сын: Ульянченко Алексей Федорович

Отец ребёнка: Ульянченко Федор Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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