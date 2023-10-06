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Ульянченко Федор Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1893

Отец: Ульянченко Григорий Потапович

Мать: Ульянченко Иулитта Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.05.1914

Жена: Ульянченко Анна Прокофьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1916

Сын: Ульянченко Алексей Федорович

Мать ребёнка: Ульянченко Анна Прокофьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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