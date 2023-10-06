Ульянченко Федор Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1893
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.05.1914
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1916
Сын: Ульянченко Алексей Федорович
Мать ребёнка: Ульянченко Анна Прокофьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно