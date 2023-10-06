Рудик (Карпенко) Ефросиния Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти27.12.1861
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
22.05.1832
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1834
Дочь: Рудик Агафия Григорьевна
Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1840
Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.11.1843
Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
27.12.1861
Черниговская губерния, Российская империя