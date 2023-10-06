Рудик (Карпенко) Ефросиния Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Карпенко) Ефросиния Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

27.12.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Карпенко Самсон Алексеевич

Мать: Карпенко Елена Андреевна

Бракосочетание
22.05.1832

Муж: Рудик Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1834

Дочь: Рудик Агафия Григорьевна

Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1840

Сын: Рудик Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.11.1843

Сын: Рудик Авдей Григорьевич

Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
27.12.1861
Черниговская губерния, Российская империя
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