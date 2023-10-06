Рудик Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти03.05.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1820
Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1821
Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1824
Дочь: Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1826
Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1827
Сын: Рудик Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1829
Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1832
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1834
Дочь: Рудик Агафия Григорьевна
Мать ребёнка: Рудик Ефросиния Самсоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1840
Мать ребёнка: Рудик Ефросиния Самсоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.11.1843
Мать ребёнка: Рудик Ефросиния Самсоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудик Марфа Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.05.1869
Черниговская губерния, Российская империя