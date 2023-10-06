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Рудик Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

03.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1820

Сын: Рудик Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1821

Сын: Рудик Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1824

Дочь: Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1826

Сын: Рудик Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1827

Сын: Рудик Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1829

Сын: Рудик Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Рудик Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1832

Жена: Рудик Ефросиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1834

Дочь: Рудик Агафия Григорьевна

Мать ребёнка: Рудик Ефросиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1840

Сын: Рудик Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Рудик Ефросиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.11.1843

Сын: Рудик Авдей Григорьевич

Мать ребёнка: Рудик Ефросиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудик Марфа Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.05.1869
Черниговская губерния, Российская империя
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