Рудик Авдей Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.11.1843
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1870
Мать ребёнка: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1872
Дочь: Рудик Евгения Авдеевна
Мать ребёнка: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1875
Мать ребёнка: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1878
Сын: Рудик Семен Авдеевич
Мать ребёнка: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1880
Мать ребёнка: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.06.1883
Сын: Рудик Федот Авдеевич
Мать ребёнка: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1885
Дочь: Латун Анна Авдеевна
Мать ребёнка: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1888
Мать ребёнка: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1891
Сын: Рудик Федор Авдеевич
Мать ребёнка: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1895
Сын: Рудик Иван Авдеевич
Мать ребёнка: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно