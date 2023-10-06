Рудик Мелания Стефановна (Семеновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1870

Сын: Рудик Филипп Авдеевич

Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1872

Дочь: Рудик Евгения Авдеевна

Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1875

Сын: Рудик Ерофей Авдеевич

Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1878

Сын: Рудик Семен Авдеевич

Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1880

Сын: Рудик Григорий Авдеевич

Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.06.1883

Сын: Рудик Федот Авдеевич

Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1885

Дочь: Латун Анна Авдеевна

Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1888

Сын: Рудик Никита Авдеевич

Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1891

Сын: Рудик Федор Авдеевич

Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1895

Сын: Рудик Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудик Авдей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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