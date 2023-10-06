Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1870
Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1872
Дочь: Рудик Евгения Авдеевна
Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1875
Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1878
Сын: Рудик Семен Авдеевич
Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1880
Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.06.1883
Сын: Рудик Федот Авдеевич
Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1885
Дочь: Латун Анна Авдеевна
Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1888
Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1891
Сын: Рудик Федор Авдеевич
Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1895
Сын: Рудик Иван Авдеевич
Отец ребёнка: Рудик Авдей Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно