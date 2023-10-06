Латун (Рудик) Анна Авдеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1914
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1915
Сын: Латун Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Латун Григорий Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1916
Сын: Латун Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Латун Григорий Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно