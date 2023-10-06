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Латун (Рудик) Анна Авдеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1885

Отец: Рудик Авдей Григорьевич

Мать: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1914

Муж: Латун Григорий Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1915

Сын: Латун Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Латун Григорий Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1916

Сын: Латун Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Латун Григорий Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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