Латун Василий Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.03.1916
Дата смерти29.09.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1916
Отец: Латун Григорий Семенович
Мать: Латун Анна Авдеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.09.1916
Черниговская губерния, Российская империя