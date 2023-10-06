Латун Григорий Семенович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения28.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1895
Отец: Латун Семен Дормидонтович
Мать: Латун Анна Николаевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1914
Жена: Латун Анна Авдеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1915
Сын: Латун Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Латун Анна Авдеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1916
Сын: Латун Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Латун Анна Авдеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно