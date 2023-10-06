Латун Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатун Григорий Семенович

Латун Григорий Семенович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

28.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1895

Отец: Латун Семен Дормидонтович

Мать: Латун Анна Николаевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1914

Жена: Латун Анна Авдеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1915

Сын: Латун Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Латун Анна Авдеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1916

Сын: Латун Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Латун Анна Авдеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close