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Латун Александр Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.03.1915

Дата смерти

16.06.1915

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1915

Отец: Латун Григорий Семенович

Мать: Латун Анна Авдеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.06.1915
Черниговская губерния, Российская империя
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