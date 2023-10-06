Латун Александр Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения12.03.1915
Дата смерти16.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1915
Отец: Латун Григорий Семенович
Мать: Латун Анна Авдеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.06.1915
Черниговская губерния, Российская империя