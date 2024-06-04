Латун (Ющенко) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латун (Ющенко) Анна Николаевна

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ющенко Николай Федорович

Мать: Ющенко Иулитта Ивановна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1894

Дочь: Латун Феодора Семеновна

Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.09.1895

Сын: Латун Григорий Семенович

Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.04.1897

Сын: Латун Мартин Семенович

Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1899

Дочь: Латун Христина Семеновна

Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1900

Дочь: Латун Анна Семеновна

Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1902

Дочь: Латун Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1903

Дочь: Латун Устина Семеновна

Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1905

Дочь: Латун Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1907

Дочь: Латун Агафия Семеновна

Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1908

Дочь: Латун Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Черняховка, Чернігівська область

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