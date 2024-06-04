Латун (Ющенко) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ющенко Николай Федорович
Мать: Ющенко Иулитта Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1894
Дочь: Латун Феодора Семеновна
Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович
Рождение ребёнка
28.09.1895
Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович
Рождение ребёнка
13.04.1897
Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович
Рождение ребёнка
11.03.1899
Дочь: Латун Христина Семеновна
Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович
Рождение ребёнка
08.09.1900
Дочь: Латун Анна Семеновна
Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович
Рождение ребёнка
29.07.1902
Дочь: Латун Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович
Рождение ребёнка
30.09.1903
Дочь: Латун Устина Семеновна
Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович
Рождение ребёнка
30.08.1905
Дочь: Латун Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович
Рождение ребёнка
09.02.1907
Дочь: Латун Агафия Семеновна
Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович
Рождение ребёнка
20.09.1908
Дочь: Латун Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Латун Семен Дормидонтович
Смерть
Неизвестно