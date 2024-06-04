Ющенко Иулитта Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ющенко (Хилько) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Ющенко Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ющенко Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ющенко Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ющенко Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ющенко Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латун (Ющенко) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ющенко Николай Федорович
Смерть
Неизвестно