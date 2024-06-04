Ющенко Иулитта Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко Иулитта Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ющенко (Хилько) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Ющенко Николай Федорович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ющенко Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ющенко Николай Федорович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ющенко Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ющенко Николай Федорович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латун (Ющенко) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ющенко Николай Федорович

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Черняховка, Чернігівська область

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