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Рудик Ерофей Авдеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1875

Отец: Рудик Авдей Григорьевич

Мать: Рудик Мелания Стефановна (Семеновна)

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.10.1911

Жена: Рудик Фекла Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Рудик Александр Ерофеевич

Мать ребёнка: Рудик Фекла Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1913

Дочь: Анна Ерофеевна

Мать ребёнка: Рудик Фекла Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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