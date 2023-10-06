Рудик Ерофей Авдеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1875
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.10.1911
Жена: Рудик Фекла Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Рудик Александр Ерофеевич
Мать ребёнка: Рудик Фекла Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1913
Дочь: Анна Ерофеевна
Мать ребёнка: Рудик Фекла Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно