Рудик (Немченко) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Немченко) Фекла Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894

Отец: Немченко Иван Николаевич

Мать: Немченко Ефимия Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.10.1911

Муж: Рудик Ерофей Авдеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Рудик Александр Ерофеевич

Отец ребёнка: Рудик Ерофей Авдеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1913

Дочь: Анна Ерофеевна

Отец ребёнка: Рудик Ерофей Авдеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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