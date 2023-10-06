Рудик (Немченко) Фекла Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.10.1911
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Рудик Александр Ерофеевич
Отец ребёнка: Рудик Ерофей Авдеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1913
Дочь: Анна Ерофеевна
Отец ребёнка: Рудик Ерофей Авдеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно