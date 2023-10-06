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Рудик Федор Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.05.1829

Дата смерти

21.02.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1829

Отец: Рудик Григорий Андреевич

Мать: Рудик Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.02.1830
Черниговская губерния, Российская империя
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