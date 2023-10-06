Рудик Федор Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.05.1829
Дата смерти21.02.1830
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1829
Отец: Рудик Григорий Андреевич
Мать: Рудик Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.02.1830
Черниговская губерния, Российская империя