Рудик Марфа Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик Марфа Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1820

Сын: Рудик Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1821

Сын: Рудик Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1824

Дочь: Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1826

Сын: Рудик Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1827

Сын: Рудик Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1829

Сын: Рудик Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудик Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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