Рудик Марфа Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1820
Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1821
Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1824
Дочь: Акилина Григорьевна
Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1826
Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.04.1827
Сын: Рудик Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1829
Отец ребёнка: Рудик Григорий Андреевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно