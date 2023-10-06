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Рудик Федор Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.04.1826

Дата смерти

26.04.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1826

Отец: Рудик Григорий Андреевич

Мать: Рудик Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.04.1826
Черниговская губерния, Российская империя
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