Рудик Федор Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.04.1826
Дата смерти26.04.1826
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1826
Отец: Рудик Григорий Андреевич
Мать: Рудик Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.04.1826
Черниговская губерния, Российская империя