Карпенко (Пика) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пика Андрей Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.01.1802
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1804
Дочь: Ковтун Мотрона Самсоновна
Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Рудик Ефросиния Самсоновна
Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич
Рождение ребёнка
25.07.1808
Дочь: Параскева Самсоновна
Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1810
Сын: Карпенко Дамиан Самсонович
Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1812
Дочь: Карпенко Стефанида Самсоновна
Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1814
Дочь: Решетниченко Зиновия Самсоновна
Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1818
Дочь: Христина Самсоновна
Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1821
Дочь: Чепела Домникия Самсоновна
Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охонько Устиния Самсоновна
Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич
Смерть
Неизвестно