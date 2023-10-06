Карпенко (Пика) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Пика) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пика Андрей Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
26.01.1802

Муж: Карпенко Самсон Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1804

Дочь: Ковтун Мотрона Самсоновна

Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Рудик Ефросиния Самсоновна

Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич

Рождение ребёнка
25.07.1808

Дочь: Параскева Самсоновна

Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1810

Сын: Карпенко Дамиан Самсонович

Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1812

Дочь: Карпенко Стефанида Самсоновна

Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1814

Дочь: Решетниченко Зиновия Самсоновна

Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1818

Дочь: Христина Самсоновна

Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.01.1821

Дочь: Чепела Домникия Самсоновна

Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охонько Устиния Самсоновна

Отец ребёнка: Карпенко Самсон Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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