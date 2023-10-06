Охонько (Карпенко) Устиния Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1835
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1835
Сын: Охонько Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1838
Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1838
Дочь: Охонько Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1842
Сын: Охонько Моисей Дмитриевич
Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1843
Дочь: Гудько Феодора Дмитриевна
Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович
Липовый Рог, Київська область
Рождение ребёнка
16.10.1845
Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1849
Сын: Охонько Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно