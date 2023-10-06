Охонько (Карпенко) Устиния Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Карпенко) Устиния Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпенко Самсон Алексеевич

Мать: Карпенко Елена Андреевна

Бракосочетание
03.02.1835

Муж: Охонько Дмитрий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1835

Сын: Охонько Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1838

Сын: Охонько Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1838

Дочь: Охонько Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1842

Сын: Охонько Моисей Дмитриевич

Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1843

Дочь: Гудько Феодора Дмитриевна

Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович

Липовый Рог, Київська область
Рождение ребёнка
16.10.1845

Сын: Охонько Лука Дмитриевич

Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1849

Сын: Охонько Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Охонько Дмитрий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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