Охонько Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти01.11.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
03.02.1835
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1835
Сын: Охонько Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна
Рождение ребёнка
21.07.1838
Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1838
Дочь: Охонько Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1842
Сын: Охонько Моисей Дмитриевич
Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1843
Дочь: Гудько Феодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна
Липовый Рог, Київська область
Рождение ребёнка
16.10.1845
Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1849
Сын: Охонько Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.11.1870
Черниговская губерния, Российская империя