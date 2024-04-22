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Охонько Дмитрий Иванович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1811

Дата смерти

01.11.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1835

Жена: Охонько Устиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1835

Сын: Охонько Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1838

Сын: Охонько Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.07.1838

Дочь: Охонько Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.01.1842

Сын: Охонько Моисей Дмитриевич

Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1843

Дочь: Гудько Феодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна

Липовый Рог, Київська область
Рождение ребёнка
16.10.1845

Сын: Охонько Лука Дмитриевич

Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1849

Сын: Охонько Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Охонько Устиния Самсоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.11.1870
Черниговская губерния, Российская империя
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