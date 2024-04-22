Охонько Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхонько Степан Дмитриевич

Охонько Степан Дмитриевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

28.12.1835

Дата смерти

12.02.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1835

Отец: Охонько Дмитрий Иванович

Мать: Охонько Устиния Самсоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
17.10.1856

Жена: Охонько Анна Макаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1857

Дочь: Охонько Вера Степановна

Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1858

Сын: Охонько Роман Степанович

Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.03.1861

Сын: Охонько Василий Степанович

Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1863

Дочь: Охонько Анна Степановна

Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1864

Сын: Охонько Матвей Степанович

Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Охонько Сильвестр Степанович

Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1867

Сын: Охонько Андрей Степанович

Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1870

Дочь: Охонько Феодора Степановна

Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1872

Дочь: Евтушенко Елена Степановна

Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1874

Сын: Охонько Сергей Степанович

Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
12.02.1900
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close