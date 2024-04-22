Охонько Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1835
Дата смерти12.02.1900
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1835
Бракосочетание
17.10.1856
Жена: Охонько Анна Макаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1857
Дочь: Охонько Вера Степановна
Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна
Рождение ребёнка
01.10.1858
Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна
Рождение ребёнка
22.03.1861
Сын: Охонько Василий Степанович
Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна
Рождение ребёнка
01.02.1863
Дочь: Охонько Анна Степановна
Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна
Рождение ребёнка
08.08.1864
Сын: Охонько Матвей Степанович
Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна
Рождение ребёнка
01.01.1867
Сын: Охонько Сильвестр Степанович
Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна
Рождение ребёнка
29.11.1867
Сын: Охонько Андрей Степанович
Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна
Рождение ребёнка
07.09.1870
Дочь: Охонько Феодора Степановна
Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна
Рождение ребёнка
25.05.1872
Дочь: Евтушенко Елена Степановна
Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна
Рождение ребёнка
07.10.1874
Сын: Охонько Сергей Степанович
Мать ребёнка: Охонько Анна Макаровна
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
12.02.1900
Черниговская губерния, Российская империя