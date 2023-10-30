Евтушенко (Охонько) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко (Охонько) Елена Степановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

25.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1872

Отец: Охонько Степан Дмитриевич

Мать: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
11.01.1904

Муж: Евтушенко Иван Федотович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1904

Сын: Евтушенко Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Евтушенко Иван Федотович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1906

Сын: Евтушенко Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Евтушенко Иван Федотович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1909

Сын: Евтушенко Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Евтушенко Иван Федотович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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