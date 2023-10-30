Евтушенко (Охонько) Елена Степановна
Место рождения
Дата рождения25.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1872
Отец: Охонько Степан Дмитриевич
Мать: Охонько Анна Макаровна
Бракосочетание
11.01.1904
Рождение ребёнка
08.08.1904
Сын: Евтушенко Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Евтушенко Иван Федотович
Рождение ребёнка
10.01.1906
Сын: Евтушенко Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Евтушенко Иван Федотович
Рождение ребёнка
24.10.1909
Сын: Евтушенко Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Евтушенко Иван Федотович
Смерть
Неизвестно