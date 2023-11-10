Охонько Роман Степанович
Место рождения
Дата рождения01.10.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1858
Отец: Охонько Степан Дмитриевич
Мать: Охонько Анна Макаровна
Бракосочетание
04.05.1884
Жена: Охонько Анна Назаровна
Рождение ребёнка
01.03.1886
Мать ребёнка: Охонько Анна Назаровна
Рождение ребёнка
30.06.1888
Дочь: Охонько Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Охонько Анна Назаровна
Рождение ребёнка
31.01.1890
Мать ребёнка: Охонько Анна Назаровна
Рождение ребёнка
09.11.1894
Дочь: Матрона Романовна
Мать ребёнка: Охонько Анна Назаровна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно