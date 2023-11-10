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Охонько Роман Степанович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.10.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1858

Отец: Охонько Степан Дмитриевич

Мать: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
04.05.1884

Жена: Охонько Анна Назаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Охонько Федот Романович

Мать ребёнка: Охонько Анна Назаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.06.1888

Дочь: Охонько Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Охонько Анна Назаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1890

Сын: Охонько Петр Романович

Мать ребёнка: Охонько Анна Назаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1894

Дочь: Матрона Романовна

Мать ребёнка: Охонько Анна Назаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
Неизвестно
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