Охонько (Дяконенко) Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Дяконенко) Анна Макаровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.02.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1831

Отец: Деконенко Макарий Васильевич

Мать: Дяконенко Надежда Несторовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.10.1856

Муж: Охонько Степан Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1857

Дочь: Охонько Вера Степановна

Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.10.1858

Сын: Охонько Роман Степанович

Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.03.1861

Сын: Охонько Василий Степанович

Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1863

Дочь: Охонько Анна Степановна

Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1864

Сын: Охонько Матвей Степанович

Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Охонько Сильвестр Степанович

Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1867

Сын: Охонько Андрей Степанович

Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1870

Дочь: Охонько Феодора Степановна

Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1872

Дочь: Евтушенко Елена Степановна

Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1874

Сын: Охонько Сергей Степанович

Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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