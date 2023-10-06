Охонько (Дяконенко) Анна Макаровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.02.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1831
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.10.1856
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.09.1857
Дочь: Охонько Вера Степановна
Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1858
Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.03.1861
Сын: Охонько Василий Степанович
Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.02.1863
Дочь: Охонько Анна Степановна
Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.08.1864
Сын: Охонько Матвей Степанович
Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1867
Сын: Охонько Сильвестр Степанович
Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.11.1867
Сын: Охонько Андрей Степанович
Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.09.1870
Дочь: Охонько Феодора Степановна
Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.05.1872
Дочь: Евтушенко Елена Степановна
Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1874
Сын: Охонько Сергей Степанович
Отец ребёнка: Охонько Степан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно