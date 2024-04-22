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Охонько Матвей Степанович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

08.08.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1864

Отец: Охонько Степан Дмитриевич

Мать: Охонько Анна Макаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1888

Жена: Охонько Александра Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1889

Сын: Охонько Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Охонько Александра Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.12.1890

Дочь: Охонько Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Охонько Александра Федоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Борисенко Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Охонько Александра Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1900

Жена: Охонько Татьяна Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Охонько Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Охонько Татьяна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: Охонько Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Охонько Татьяна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Охонько Павел Матвеевич

Мать ребёнка: Охонько Татьяна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1910

Дочь: Охонько Ефросиния Матвеевна

Мать ребёнка: Охонько Татьяна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Охонько Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Охонько Татьяна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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