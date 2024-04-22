Охонько Матвей Степанович
Место рождения
Дата рождения08.08.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1864
Отец: Охонько Степан Дмитриевич
Мать: Охонько Анна Макаровна
Бракосочетание
31.01.1888
Рождение ребёнка
30.01.1889
Сын: Охонько Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Охонько Александра Федоровна
Рождение ребёнка
20.12.1890
Дочь: Охонько Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Охонько Александра Федоровна
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Борисенко Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Охонько Александра Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.01.1900
Жена: Охонько Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1901
Мать ребёнка: Охонько Татьяна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1904
Дочь: Охонько Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Охонько Татьяна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1907
Мать ребёнка: Охонько Татьяна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1910
Дочь: Охонько Ефросиния Матвеевна
Мать ребёнка: Охонько Татьяна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1911
Мать ребёнка: Охонько Татьяна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно