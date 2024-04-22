Охонько (Пинчук) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхонько (Пинчук) Татьяна Ивановна

Охонько (Пинчук) Татьяна Ивановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

14.01.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1869

Отец: Пинчук Иван Кондратьевич

Мать: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
23.01.1900

Муж: Охонько Матвей Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Охонько Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: Охонько Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Охонько Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1910

Дочь: Охонько Ефросиния Матвеевна

Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Охонько Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close