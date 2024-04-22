Охонько (Пинчук) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.01.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1869
Отец: Пинчук Иван Кондратьевич
Мать: Пинчук Евгения Ивановна
Бракосочетание
23.01.1900
Рождение ребёнка
16.02.1901
Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1904
Дочь: Охонько Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1907
Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1910
Дочь: Охонько Ефросиния Матвеевна
Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1911
Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно