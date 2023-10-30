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Пинчук Иван Кондратьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

28.06.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1837

Отец: Пинчук Кондрат Петрович

Мать: Пинчук Дарья Самуиловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.11.1862

Сын: Пинчук Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1865

Сын: Пинчук Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1869

Дочь: Охонько Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1871

Дочь: Пинчук Елисавета Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1873

Сын: Пинчук Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1874

Дочь: Гонт Елисавета Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.12.1876

Дочь: Пинчук Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1878

Дочь: Пинчук Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1882

Дочь: Сидоренко Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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