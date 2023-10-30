Пинчук Иван Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1837
Отец: Пинчук Кондрат Петрович
Мать: Пинчук Дарья Самуиловна
Рождение ребёнка
29.11.1862
Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1865
Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1869
Дочь: Охонько Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1871
Дочь: Пинчук Елисавета Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1873
Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1874
Дочь: Гонт Елисавета Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1876
Дочь: Пинчук Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1878
Дочь: Пинчук Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1882
Дочь: Сидоренко Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно