Пинчук (Пинчук) Александра Кондратьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.04.1831
Дата смерти21.04.1831
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1831
Отец: Пинчук Кондрат Петрович
Мать: Пинчук Дарья Самуиловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.04.1831
Черниговская губерния, Российская империя