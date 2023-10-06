Пинчук (Пинчук) Александра Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Пинчук) Александра Кондратьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.04.1831

Дата смерти

21.04.1831

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1831

Отец: Пинчук Кондрат Петрович

Мать: Пинчук Дарья Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.04.1831
Черниговская губерния, Российская империя
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