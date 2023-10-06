Пинчук Евграф Кондратьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.12.1829
Дата смерти10.05.1830
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1829
Отец: Пинчук Кондрат Петрович
Мать: Пинчук Дарья Самуиловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.05.1830
Черниговская губерния, Российская империя