Пинчук Евграф Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Евграф Кондратьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.12.1829

Дата смерти

10.05.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1829

Отец: Пинчук Кондрат Петрович

Мать: Пинчук Дарья Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.05.1830
Черниговская губерния, Российская империя
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