Пинчук Самсон Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1837
Отец: Пинчук Кондрат Петрович
Мать: Пинчук Дарья Самуиловна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мелания Самсоновна
Мать ребёнка: Пинчук Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
09.06.1861
Дочь: Акилина Самсоновна
Мать ребёнка: Пинчук Феодосия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1865
Дочь: Бодяка Агафия Самсоновна
Мать ребёнка: Пинчук Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
18.05.1869
Сын: Пинчук Корнилий Самсонович
Мать ребёнка: Пинчук Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
13.12.1871
Сын: Пинчук Филимон Самсонович
Мать ребёнка: Пинчук Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1873
Мать ребёнка: Пинчук Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
27.05.1875
Мать ребёнка: Пинчук Феодосия Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1878
Дочь: Ульяна Самсоновна
Мать ребёнка: Пинчук Феодосия Петровна
Смерть
Неизвестно