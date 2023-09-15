Пинчук Корнилий Самсонович
Место рождения
Дата рождения18.05.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1869
Бракосочетание
13.01.1888
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1888
Дочь: Варвара Корнилиевна
Мать ребёнка: Иулиания (Ульяна) Митрофановна
Рождение ребёнка
27.08.1890
Дочь: Наталия Корнилиевна
Мать ребёнка: Иулиания (Ульяна) Митрофановна
Рождение ребёнка
18.07.1892
Дочь: Мария Корнилиевна
Мать ребёнка: Иулиания (Ульяна) Митрофановна
Рождение ребёнка
30.12.1893
Дочь: Мелания Корнилиевна
Мать ребёнка: Иулиания (Ульяна) Митрофановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно