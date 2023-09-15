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Пинчук Корнилий Самсонович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

18.05.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1869

Отец: Пинчук Самсон Кондратьевич

Мать: Пинчук Феодосия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
13.01.1888

Жена: Иулиания (Ульяна) Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.11.1888

Дочь: Варвара Корнилиевна

Мать ребёнка: Иулиания (Ульяна) Митрофановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.08.1890

Дочь: Наталия Корнилиевна

Мать ребёнка: Иулиания (Ульяна) Митрофановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1892

Дочь: Мария Корнилиевна

Мать ребёнка: Иулиания (Ульяна) Митрофановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1893

Дочь: Мелания Корнилиевна

Мать ребёнка: Иулиания (Ульяна) Митрофановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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