Пинчук Феодосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мелания Самсоновна
Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.06.1861
Дочь: Акилина Самсоновна
Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1865
Дочь: Бодяка Агафия Самсоновна
Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич
Рождение ребёнка
18.05.1869
Сын: Пинчук Корнилий Самсонович
Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.12.1871
Сын: Пинчук Филимон Самсонович
Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич
Рождение ребёнка
21.05.1873
Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.05.1875
Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.07.1878
Дочь: Ульяна Самсоновна
Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич
Смерть
Неизвестно