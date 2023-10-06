Пинчук Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Феодосия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мелания Самсоновна

Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.06.1861

Дочь: Акилина Самсоновна

Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1865

Дочь: Бодяка Агафия Самсоновна

Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1869

Сын: Пинчук Корнилий Самсонович

Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1871

Сын: Пинчук Филимон Самсонович

Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1873

Сын: Пинчук Михаил Самсонович

Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.05.1875

Сын: Пинчук Никита Самсонович

Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1878

Дочь: Ульяна Самсоновна

Отец ребёнка: Пинчук Самсон Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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