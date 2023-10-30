Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.909
Дочь: Сидоренко Ксения Александровна
Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович
Бракосочетание
12.05.1877
Рождение
01.12.1882
Отец: Пинчук Иван Кондратьевич
Мать: Пинчук Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1904
Дочь: Сидоренко Анна Александровна
Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1907
Дочь: Сидоренко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1911
Сын: Сидоренко Василий Александрович
Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1912
Сын: Сидоренко Григорий Александрович
Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Сидоренко Мария Александровна
Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Сидоренко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович
Смерть
Неизвестно