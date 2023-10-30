Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.909

Дочь: Сидоренко Ксения Александровна

Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович

Бракосочетание
12.05.1877

Муж: Сидоренко Александр Петрович

Рождение
01.12.1882

Отец: Пинчук Иван Кондратьевич

Мать: Пинчук Евгения Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.09.1904

Дочь: Сидоренко Анна Александровна

Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович

Рождение ребёнка
09.01.1907

Дочь: Сидоренко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Сидоренко Василий Александрович

Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович

Рождение ребёнка
08.04.1912

Сын: Сидоренко Григорий Александрович

Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович

Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Сидоренко Мария Александровна

Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович

Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Сидоренко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Сидоренко Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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