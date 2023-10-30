Пинчук (Романенко) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти24.09.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1862
Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.09.1865
Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.01.1869
Дочь: Охонько (Пинчук) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
21.10.1871
Дочь: Пинчук Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.08.1873
Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
02.09.1874
Дочь: Гонт (Пинчук) Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
20.12.1876
Дочь: Пинчук Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
25.08.1878
Дочь: Пинчук Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.12.1882
Дочь: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич
Смерть
24.09.1904