Пинчук (Романенко) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Романенко) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

24.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1862

Сын: Пинчук Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1865

Сын: Пинчук Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1869

Дочь: Охонько (Пинчук) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1871

Дочь: Пинчук Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1873

Сын: Пинчук Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1874

Дочь: Гонт (Пинчук) Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.12.1876

Дочь: Пинчук Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1878

Дочь: Пинчук Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1882

Дочь: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Кондратьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
24.09.1904
Липовый Рог, Чернігівська область

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