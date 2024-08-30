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Сидоренко Александр Петрович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

12.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1877

Отец: Сидоренко Петр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
12.05.1877

Жена: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.09.1904

Дочь: Сидоренко Анна Александровна

Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1907

Дочь: Сидоренко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1909

Дочь: Сидоренко Ксения Александровна

Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Сидоренко Василий Александрович

Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.04.1912

Сын: Сидоренко Григорий Александрович

Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Сидоренко Мария Александровна

Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1914

Дочь: Сидоренко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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