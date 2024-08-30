Сидоренко Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения12.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1877
Отец: Сидоренко Петр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.05.1877
Рождение ребёнка
03.09.1904
Дочь: Сидоренко Анна Александровна
Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1907
Дочь: Сидоренко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1909
Дочь: Сидоренко Ксения Александровна
Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1911
Сын: Сидоренко Василий Александрович
Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1912
Сын: Сидоренко Григорий Александрович
Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Сидоренко Мария Александровна
Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1914
Дочь: Сидоренко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Сидоренко (Пинчук) Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно