Охонько (Васько) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.03.1866
Дата смерти18.04.1898
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1866
Отец: Васько Федор Иванович
Бракосочетание
31.01.1888
Рождение ребёнка
30.01.1889
Сын: Охонько Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович
Рождение ребёнка
20.12.1890
Дочь: Охонько Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Борисенко Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1898