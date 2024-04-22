Охонько (Васько) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Васько) Александра Федоровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

19.03.1866

Дата смерти

18.04.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1866

Отец: Васько Федор Иванович

Мать: Васько Варвара Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1888

Муж: Охонько Матвей Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1889

Сын: Охонько Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.12.1890

Дочь: Охонько Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Борисенко Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Охонько Матвей Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
18.04.1898
Липовый Рог, Чернігівська область
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